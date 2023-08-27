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Тренер харків'ян поділився своїми думками після гри з ЛНЗ.

Тренер харківського Металіста 1925 Олег Голодюк прокоментував перемогу своєї команди в матчі УПЛ проти черкаського ЛНЗ (1:0).

"Напевно, що це заслуга команди суперника. Гра у завершальній фазі, мабуть, це не тільки проблема нашої команди, це проблема будь-якої команди, я вважаю. Тому що проходити насичену оборону дуже важко. Я б не сказав, що це була наша найкраща гра, в плані малюнку гри, по самовіддачі — вона однозначно одна з найкращих. За рахунок цього, я вважаю, і здобули ці три дуже важливі для нас очки. Ми задоволені воротарем, захистом, півзахистом та нападниками.

Ми, як я говорив перед грою, налаштовувалися на дуже складну гру, так воно і сталося. Ми більше відпрацьовували якісь свої моменти, а не дивилися на суперника.

Будь-яка перемога додає впевненості, особливо в психологічному плані. Хлопцям на багато легше й переносити навантаження. Для нас нічого не змінилося. Ми розуміємо, що маємо в кожній грі набирати очки, по можливості, тому будемо готуватися з максимальною самовіддачею до наступного туру", — наводить слова Голодюка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу ЛНЗ – Металіст 1925.