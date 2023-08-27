Україна

Хавбек житомирського клубу поділився своїми думками після гри з Олександрією.

Півзахисник житомирського Полісся Олександр Назаренко прокоментував перемогу своєї команди у матчі п'ятого туру УПЛ проти Олександрії (3:0).

"Дійсно, матч для нас був дуже важкий, як і для Олександрії.

Перший тайм — був дещо сумбурним, можна сказати. В другому таймі ми отримали настанову взяти м’яч під контроль і намагатись через пас виходити в лінію атаки і пробувати завершувати.

Я дуже щасливий, що мені вдалось вийти і забити, допомогти команді. Найголовніше — сьогодні маємо перемогу, а індивідуальні дії — то таке.

Такі ігри дуже важкі для обох команд. Забиваєш один гол, а команда, яка пропустила, хоче бігти вперед. На цьому можна їх спіймати і забити другий та третій, як сьогодні і сталось.

Я вважаю, що Олександрія сьогодні добре грала, але комусь потрібно було забити перший гол. Це зробили ми і ми — виграли", — резюмував гру півзахисник Полісся.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Олександрія — Полісся.