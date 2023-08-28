Україна

Хавбек "гірників" поділився своїми думками після гри з Колосом.

Півзахисник донецького Шахтаря Єгор Назарина прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Колоса (2:0).

"У меншості завжди складно грати, але ми витримали, перемогли 2:0, не пропустили. Тому це позитивний для нас результат.

Мій гол? Вважаю, що з’явився в правильний час у правильному місці, і так вийшло, що забив гол. Я цьому дуже радий. Хочеться присвятити не тільки цей гол, а перемогу в цілому всім уболівальникам Шахтаря, усім людям, які нас підтримують, зокрема з Донецька. Ми знаємо, яке сьогодні свято, тож ця перемога – для них.

Я хотів би, у першу чергу, сказати їм велике дякую за те, що підтримують нас, за те, що багато наших уболівальників та людей з Донеччини воюють за нашу країну, виборюють для нас життя. Тому хочу побажати здоров’я, натхнення та віри в перемогу – перемогу нашої країни, наших солдатів. Щоб якомога швидше ми повернулися до рідного для Шахтаря Донецька та на рідну Донбас Арену.

Гра на позиції правого захисника? Якщо чесно, то мені вже доводилося грати на позиції правого захисника не раз. Тому можна сказати, що це для мене не чужа позиція, але вона відрізняється від тієї, яка для мене більш звична. Я радий допомогти команді на будь-якій позиції, адже головне, що ми здобули три очки.

Ми все це будемо аналізувати, адже це не вперше – маємо чотири червоні картки від початку сезону. Вважаю, тренерський штаб вкаже нам на помилки, тому в майбутньому це не повториться. Найголовніше, що ми виграли в такий важливий день для Шахтаря, тому вже з позитивом готуватимемося до наступного матчу", — наводить слова Назарини прес-служба клубу.

Дивитися відео голів та огляд матчу Колос — Шахтар ви можете на Football.ua.