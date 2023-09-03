Україна

Наставник "городян" поділився своїми думками після гри з Ворсклою.

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань прокоментував поразку своєї команди у матчі шостого туру УПЛ проти полтавської Ворскли (0:1).

"Поразку приймаємо, але я вважаю, що рахунок не за грою. Ми явно не заслуговували на поразку. Вітаю Ворсклу з перемогою.

Думаю, що цей матч був би набагато яскравішим, якби наше суддівство не влазило в ігри і працювало хоча б однаково по відношенню до двох команд на полі. Я вважаю, що у ворота Олександрії, без сумніву, був пенальті, і у ворота Ворскли також.

Наше суддівство – проблема українського футболу, Україна не набиратиме очки на євроарені, якщо футболом володітимуть ці арбітри. Якщо це повторюватиметься від матчу до матчу, якщо нашим футболом володітимуть судді, це проблема для всього футболу. Це проблема нашого майбутнього", – сказав Ротань на післяматчевій прес-конференції.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ворскла — Олександрія.