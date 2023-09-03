До вашої уваги пряма трансляція матчу української Прем'єр-ліги.
Гравці Дніпра-1, СК Дніпро-1
03 вересня 2023, 12:55
Сьогодні, 3 вересня, відбудеться матч шостого туру української Прем'єр-ліги, у якому між собою зіграють Дніпро-1 та черкаський ЛНЗ.
Гра проходитиме на стадіоні Авангард в Ужгороді. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.
Головним арбітром матчу буде Дмитро Панчишин, а за систему ВАР відповідатиме Юрій Іванов.
Онлайн-трансляція:
Після трьох ігор Дніпро-1 набрав чотири очки та посідає 13 місце у турнірній таблиці УПЛ, а у ЛНЗ три бали після п'яти матчів та 15 рядок.
Також додамо, що це буде перша гра для дебютанта УПЛ під керівництвом нового головного тренера Олега Дулуба, який змінив Олександра Ковпака.