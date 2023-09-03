Україна

До вашої уваги пряма трансляція матчу української Прем'єр-ліги.

Сьогодні, 3 вересня, відбудеться матч шостого туру української Прем'єр-ліги, у якому між собою зіграють Дніпро-1 та черкаський ЛНЗ.

Гра проходитиме на стадіоні Авангард в Ужгороді. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.

Головним арбітром матчу буде Дмитро Панчишин, а за систему ВАР відповідатиме Юрій Іванов.

Онлайн-трансляція:

Після трьох ігор Дніпро-1 набрав чотири очки та посідає 13 місце у турнірній таблиці УПЛ, а у ЛНЗ три бали після п'яти матчів та 15 рядок.

Також додамо, що це буде перша гра для дебютанта УПЛ під керівництвом нового головного тренера Олега Дулуба, який змінив Олександра Ковпака.