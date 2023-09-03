Україна

Наставник полтавців поділився своїми думками після гри з Олександрією.

Головний тренер полтавської Ворскли Віктор Скрипник прокоментував перемогу своєї команди у матчі шостого туру УПЛ проти Олександрії (1:0).

"Ми виграли 1:0. Це перша гра, в якій ми не пропустили, тож з мого боку великий респект до моїх хлопців. Три поспіль перемоги — не хочеться йти у відпустку, робити велику паузу, але, знову-таки, — це емоції після гри.

Моя команда вміє терпіти та чекає на свої шанси. Завжди хочеться грати ще краще, ще більше дорожити м’ячем, але маємо те, що маємо, і третя перемога поспіль — це вже для нас щось. Тож будемо працювати, готуватися.

Я сподіваюся, що хлопці, які мають пошкодження, відновляться і доєднаються до нас протягом цієї паузи і в нас буде біль хлопців з першої команди. Хоча, знову-таки, ці хлопці — це майбутнє команди", - сказав Скрипник на післяматчевій прес-конференції.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ворскла — Олександрія.