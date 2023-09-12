Україна

Наставник Звягеля поділився своїми думками щодо майбутньої роботи у Дніпрі-1.

Головний тренер Звягеля Юрій Максимов, який виступає у Другій лізі України, прокоментував своє майбутнє призначення на посаду наставника Дніпра-1.

"Я починав у Дніпрі, провів там три роки. Хороший був час: ми грали в єврокубках. Для мене це не чужа команда.

Зараз команда дуже добра. Хороші футболісти, але був час, коли вони довго виїжджали з країни, грали не на своєму полі. Це було погано. Стан Дніпра-1 зараз не найкращий — програли ті ігри, які хотілось би виграти. Вони хотіли грати у Лізі чемпіонів, Лізі Європи.

Найголовніше зараз — підняти дух. Щоб вони відчули, що життя на цьому закінчується та продовжується далі. Все залежить від тренерського штабу, від команди.

Розмова з керівництвом Звягеля? Коли я домовився з Дніпром-1, було питання, що я зателефоную найголовнішій людині, яка мене запрошувала до команди. Від нього теж багато залежало.

Потрібно було не просто залишити команду, а знайти заміну. Він погодився та подякував. Геннадій Буткевич багато допомагає Звягелю. Багато залежало від нього. Я йому дуже дякую за це, що він почув мене", — сказав Максимов в ефірі Циганик Live.

Нагадаємо, Максимов виступав у складі Дніпра з 1992 по 1994 рік.

Після п'яти ігор Звягель набрав 12 очок та посідає четверте місце у турнірній таблиці Другої ліги. Дніпро-1 після чотирьох зустрічей набрав лише п'ять очок і посідає 11 місце в УПЛ.