Україна

Своє, рідне.

Тур вийшов таким, що було цілком очевидно: двотижнева пауза дуже, дуже вчасно.

По-перше, чергове перенесення матчу – причому найпредставнішого. Динамо не грає вже два тури поспіль, але цього разу претензії навіть не до нього – принаймні не прямо до нього. Здається, матч киян із луганчанами змістили через збірну України: адже цілих 9 динамівців викликано до головної команди країни на матчі проти Англії та Італії! Шахтар свій матч чемпіонату зіграв у суботу, динамівці звільнилися ще раніше – і, як наслідок, значна частина збірної зібралася у Польщі вже вчора.

А по-друге, матчі на спеці та під час відкритого трансферного вікна дали гримучу суміш. Це звучить смішно, але команди вмудрилися втомитися вже до шостого туру. Про якусь готовність до сезону в нинішніх реаліях, коли дуже багато контрактів до кінця сезону, а будь-який клуб може закінчитися будь-якої миті, говорити не доводиться: усі живуть сьогоднішнім днем. Зараз, коли трансферне вікно закрилося, а 90% гравців УПЛ не їдуть у жодні збірні, настав час готуватися до справжнього випробування. А у шостому турі занадто багато команд не змогли показати нічого.

Навіть чинний віце-чемпіон.

Команда туру

Згортання клубної символіки Дніпра-1 одразу після матчу з ЛНЗ виглядає для клубу символічним. Зрозуміло, що тут і зараз клуб просто повертається з Ужгорода до рідного Дніпра – прийшов час. Але всі події навколо клубу мають один точний вайб: це кінець. А кінець як топ-клубу, як професійної команди або просто як клубу з певним уособленням – покаже найближчий час.

Вже цілком очевидно, що у своєму розвитку клуб зайшов у глухий кут. Зайшов, насправді, ще минулої весни, коли команда ледве видряпувала перемоги над пелотоном завдяки спірним пенальті. Тоді клуб доїхав до другого місця, продовжив контракт із Довбиком, посилився – і... продав Довбика. Це, за відчуттями, просто паралізувало команду: Кучер не розумів, як без нього добувати результат, команда – на кого пасувати, Філіппов, який так швидко приїхав – як замінити бомбардира.

Всі рішення Дніпра-1 після виходу Довбика – це безладні метання. Вигнати Кучера у “надії” на те, що приїде іспанський фахівець, а потім почути, що він не збирається їхати через обстріл – це навіть не непрофесіоналізм. Це якийсь інфантилізм: довіритися просто якимось обіцянкам, а потім на найважливіші матчі сезону опинитися з Валерієм Городовим замість тренера (при всій повазі до його воротарського минулого).

Як наслідок, Дніпро-1 на рівному місці втрачає все: бали, комфортне місце проживання, перспективу. Комерційний директор клубу В'ячеслав Фрідман вже розповів, що через переїзд клуб може втратити Бланко: “У нього сім'я живе у Барселоні, і якщо у нас, наприклад, буде кілька днів вихідних, як йому добиратися до Іспанії?”. Можна гордо попрощатися з легіонером – але ж є великі, обґрунтовані сумніви щодо придбання нових гравців такого рівня. По-перше, трансферне вікно закрите, і якщо знайти лігу, не слабшу за УПЛ, умовний Бланко завжди може, то Дніпро-1 заміну йому – ні. А по-друге, ви й самі знаєте, кого заарештували у суботу.

Важливо розуміти: нічого не програно. Дніпро-1 за втраченими очками лише на три очки відстає від Кривбасу, який йде на третьому місці. І те, що для цієї команди криза, для багатьох колективів недосяжна мрія. У Чорноморця такі самі проблеми, аж до кримінального переслідування інвесторів, лише склад слабший – і якщо на матч 7-го туру Дніпро-1 виведе Григорчук, то мало може не здатися нікому. Фрідман прямо наголошує на важливості цієї перерви: “ми сядемо і серйозно будемо думати, що і як”. Найближчі два тижні будуть, можливо, найважливішими в історії всього проекту.

“Джокер” туру

Поки Дніпро-1 буксує, а Динамо просто не грає, Шахтар вийшов на перше місце. Команда розгромила на виїзді Мінай, але з цим суперником не обійшлося без труднощів.

Зламати опір суперника допоміг Богдан В'юнник, який вийшов у перерві. 21-річний форвард із нестандартною для нашого футболу кар'єрою (до Шахтаря, окрім Маріуполя, був і Цюріх, і Грацер з другого австрійського дивізіону) за тайм відзначився двома асистами та голом. Дуже тонка робота у фінальній третині дозволила перетворити 1:0 на 4:1 та вперше за дуже довгий час догравати кінцівку без зайвих нервів.

Таке включення ще й В'юнника змушує зайвий раз відзначити: який глибокий у Шахтаря намічається склад! Він практично бездонний: в одну лінію атаки є В'юнник, Кащук, Траоре, Сікан і Келсі. З іншими позиціями також безліч героїв: наприклад, у центрі оборони є Ракицький, Чигринський, Бондар, Матвієнко та Козик. Інше питання, що коли глибина складу така, комусь доводиться без кінця сидіти в запасі – і це загрожує конфліктами в роздягальні.

Скандал туру

Щоправда, ані глибина складу, ані статус чемпіона неможливо Шахтарю перемагати “чисто”, без шлейфу скандалів. На початку тайму, ще за мінімальної переваги “гірників”, Юхим Конопля явно збив Твердохліба, причому втратив лінію штрафного майданчика – і, ймовірно, фолив уже у штрафному майданчику, думаючи, що робить це до лінії. Неможливо було вибрати кращу позицію для перегляду, ніж це зробив Дмитро Бондаренко – але однофамілець гравця Шахтаря показав грати далі, жодного фолу.

Цікаво було б побачити версію футболу, на думку Бондаренка, де всім можна бити інших руками в обличчя. Напевно, за цією версією і Бондаренко-футболіст не відсиджував би зараз другу дискваліфікацію за чотири матчі... Ну і невидалення Судакова добре лягає в рядок: за рахунку 0:2 “десятка” Шахтаря дуже грубо зіграла проти Ралюченка. У Європі майже будь-який арбітр за такий фол покаже червону картку.

Чим ви годуєте своїх підопічних, мінір ван Леувен? Чому команда, яка за весь минулий сезон (сезон при Йовічевічі, який любить контактний футбол та фоли) отримала всього чотири червоні (та й те, дві з них – за “чемпіонську” бійку з Дніпром-1), цього сезону отримала стільки ж до п'ятого туру? Причому видалення Бондаренка та Судакова – це якби в праймовій Барсі червоні хапали Хаві та Іньєста. Схоже, що плеймейкери просто не вписуються в модель гри, яку від них вимагають, і тому змушені “компенсувати” фолами.

Ляп туру

Руслан Ротань продовжує свої експерименти в Олександрії – і виходить зі змінним успіхом. Микита Шевченко, який всю кар'єру провів або у команді, яка оборонялася дуже глибоко (Зоря), або у командах, де він просто не грав (Шахтар, Карпати) – і тепер, у 30 років, має вчитися грі з високою лінією, де йому потрібно далеко виходити з воріт.

Виходить не завжди добре. На початку другого тайму воротар нескладно прийняв м'яч перед центральним колом і фактично подарував його Юрченку. Владлен зважився бити відразу і просто не влучив у ворота з такої відстані, що коштувало Ворсклі нервового завершення гри.

Ворскла виграє третій матч поспіль

Але так чи інакше, а полтавці все одно виграли – і нарівні з Поліссям мають найкращу в лізі динаміку останні три тури. Як усе змінилося за неповний місяць у порівнянні з початком серпня, коли доля Скрипника здавалася наперед вирішеною.

Що привело до цього? Буде лукавством говорити, що всі перемоги були цілком заслужені. Григорчук після поразки у Полтаві влаштував істерику, іншого слова і не підбереш – але він був дуже незадоволений саме тому, що поступився при рівній грі. У суботу ж Ворскла переможний гол забила з пенальті, який був, але був зумовлений дуже неакуратною грою Логінова: захисник, здається, сподівався перервати прорив Челядіна до лінії штрафного майданчика (хоча навіть у цьому випадку фол був далеко не такий очевидний, як у ситуації Конопля-Твердохліб).

Так чи інакше, підбір виконавців в атаці у Ворскли дуже потужний, і нижче за певний рівень команда, за яку грають Юрченко, Бацула, Кане, Степанюк, не просяде. З Вересом команда забила однакові голи після подач у штрафний майданчик – і суперник просто не міг цьому протистояти... Але пояснення, чому це не працювало раніше, але працює зараз, пов'язане саме з обороною. Чеснаков, при всьому до нього повазі, вже не тягне рівень Ворскли, а ось молодий Павлюк у парі з Сантаною склали непогану пару захисників.

Колос сам себе обмежив

Вам не здається, що всім відома ставка Колоса на оборонний футбол, якій клуб вірний із моменту виходу до УПЛ, починає грати проти нього? Всі про неї знають, всі готуються до Колоса як до автобуса – і на вихідних цим скористався вже й дуже оборонний Кривбас.

Колос вийшов на гру з трьома центральними захисниками – і, перш за все, міг отримувати швидкий гол, бо Бурда погано розпочав атаку від своїх воріт. Хто із трійки Золотов-Бурда-Бондаренко взагалі звик до схеми з трьома центрбеками, хто виявляє в ній найкращі якості? Ну а загалом Кривбас без бою отримав ініціативу на двох третинах поля і міг впевнено проводити атаки. Він гарно цим скористався, Задераці з Ілічем окремий респект – але дуже багато його успіху зробив суперник.

Безумовно, оборонна модель гри принесла Колосу багато гарного, включаючи вихід до єврокубків і навіть прохід одного суперника (той самий Аріс, який створив такі проблеми Динамо!), але, може, час стати гнучкішою командою? У нинішньому складі той же Цуріков, майстер рейдів флангом, не реалізує себе на 100%.

Як же всі переоцінюють Салюка

В українському футболі такий дефіцит центральних захисників, що Шахтар комплектується ветеранами, а Динамо просто страждає, обираючи лише з іноземців. Як наслідок, варто з'явитися просто молодому захиснику, який витримує навантаження УПЛ, його одразу називають перспективним та сватають у гранди.

Так було й продовжується з Володимиром Салюком, який у 20 років став невід'ємною частиною основи Чорноморця. До нього постійно приписують інтерес усіх грандів – і нікого не турбує, як він, власне, грає. А грає він так, що не може обійтися навіть без грубих помилок. У матчі з Вересом одеський клуб мав чудову нагоду розжитися очками, але Салюк вже на 10-й хвилині не зміг нормально поставити корпус, після чого збив Владислава Шарая.

Чиста червона – і за майже повний матч у більшості Верес чисельну перевагу, звісно, реалізував. До речі, на тлі цього відбулося нетривіальне досягнення: у одному матчі забили близнюки. Окрім Владислава, голом відзначився і Станіслав Шарай.

Збірна туру

Пеньков (ЛНЗ) – Азарові, Матвієнко (обидва – Шахтар), Безкоровайний (Кривбас), Гакман (Верес) – Челядін (Ворскла), Іліч (Кривбас) – Задерака (Кривбас), С. Шарай (Верес), Русин (Металіст 1925) – В'юнник (Шахтар)

Гол туру

Металіст 1925 за якихось п'ять днів пройшов шлях від “це кінець, розходимося” до того, щоб зупинити одного з лідерів чемпіонату. Може, ця екстремальна історія і надала їм імпульсу, бо цей матч вийшов одним із найкращих для харківського клубу в УПЛ. Русин поїхав до Сандерленда, але це не завадило йому забити шикарний гол. Звичайно ж, це інший Русин, на ім'я Ростислав, але він теж грає в атаці і був одним із найкращих гравців своєї команди минулого сезону.

Може, команда б поборолася і за перемогу, якби не симуляція Мартинюка. Навіть жовта в пасиві не стала приводом для гравця відмовитися від явного “пірнання” – відверто негарно.