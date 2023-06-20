Украина: Вторая лига

Відомий український фахівець очолив команду із Другої ліги.

Звягель на своїй сторінці у Facebook оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Юрій Максимов.

Деталі угоди із 54-річним українцем не розголошуються.

"Юрій Максимов — легенда українського футболу! Як гравець забивав за Динамо Барселоні в Лізі чемпіонів. Розривав німецьку Бундеслігу. Як тренер вигравав Кубок Азербайджану, виводив полтавську Ворсклу в фінал Кубку України та в єврокубки. Кожна команда під керівництвом Максимова ставала сильнішою. Це топ-тренер, якого раді були б бачити в кожній, підкреслюю — в кожній — команді української Прем‘єр-ліги. Для нас честь, що відтепер Максимов — головний тренер Звягеля", — сказав президент Звягеля Дмитро Костюк.

До тренерського штабу Максимова увійшли Сергій Ревут (старший тренер), Микола Медін (тренер воротарів) та Микола Іщенко (тренер).

Останнім місцем роботи Максимова була Ворскла, яку він залишив минулого літа. Після цього у квітні 2023 року він став спортивним директором Полісся, яке стало чемпіоном Першої ліги за підсумками сезону.

До Ворскли Максимов очолював київський ЦСКА, Оболонь, Кривбас, Металург Донецьк, Мордовію, Тараз та Кешлю.

Наступного сезону Звягель продовжуватиме виступати у Другій лізі України, де за підсумками минулої кампанії посів п'яте місце.