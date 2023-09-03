Україна

Закарпатська команда пропустила чотири м'ячі, але незважаючи на це, вона незадоволена кількома очевидними помилками суддівської бригади.

Закарпатський Минай у своєму YouTube-каналі опублікував відео, в якому вказав на очевидні суддівські помилки у матчі шостого туру української Прем'єр-ліги проти донецького Шахтаря (1:4).

Зокрема, команда Володимира Шарана незадоволена трьома епізодами із суддівськими помилками на чолі з Дмитром Бондаренком:

- не призначений очевидний пенальті у ворота Шахтаря;

- не показана червона картка півзахиснику Шахтаря Георгію Судакову за грубий та жорсткий фол;

- зарахований гол Судакова (який вже мав бути вилучений), після атаки, яка почалася з грубого фолу проти форварда Минаю Єгора Гунічева.

Також додамо, що на цьому матчі була відсутня система ВАР.

Раніше головний тренер Минаю Володимир Шаран поділився враженнями від результату цього протистояння.