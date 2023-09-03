Закарпатська команда пропустила чотири м'ячі, але незважаючи на це, вона незадоволена кількома очевидними помилками суддівської бригади.
Минай - Шахтар, ФК Минай
03 вересня 2023, 12:41
Закарпатський Минай у своєму YouTube-каналі опублікував відео, в якому вказав на очевидні суддівські помилки у матчі шостого туру української Прем'єр-ліги проти донецького Шахтаря (1:4).
Зокрема, команда Володимира Шарана незадоволена трьома епізодами із суддівськими помилками на чолі з Дмитром Бондаренком:
- не призначений очевидний пенальті у ворота Шахтаря;
- не показана червона картка півзахиснику Шахтаря Георгію Судакову за грубий та жорсткий фол;
- зарахований гол Судакова (який вже мав бути вилучений), після атаки, яка почалася з грубого фолу проти форварда Минаю Єгора Гунічева.
Також додамо, що на цьому матчі була відсутня система ВАР.
Раніше головний тренер Минаю Володимир Шаран поділився враженнями від результату цього протистояння.