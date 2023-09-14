Україна

Угода з 54-річним українцем розрахована на два роки.

Дніпро-1 на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким очікувано став Юрій Максимов.

Угода з 54-річним українцем розрахована на два роки.

Останнім клубом Максимова був Звягель, який виступає у Другій лізі України. До цього колишній півзахисник збірної України очолював київське ЦСКА, Оболонь, Кривбас, донецький Металург, Мордовію, Тараз, Кешлю та Ворсклу. Також із квітня по червень цього року він працював спортивним директором Полісся.

Після чотирьох ігор Дніпро-1 набрав п'ять очок та посідає 11 місце у турнірній таблиці УПЛ.

Свій наступний матч дніпряни проведуть проти Колоса. Гра відбудеться 17 вересня о 15:00 за київським часом.