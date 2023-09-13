Україна

Незабаром фахівець очолить Дніпро-1 в УПЛ.

Звягель в Instagram оголосив про відхід головного тренера Юрія Максимова.

Разом із 54-річним спеціалістом команду Другої ліги залишили його помічники – Сергій Ревут, Микола Медін та Микола Іщенко.

"Максимов отримав пропозицію від Дніпра-1. Це не лише команда УПЛ, це віцечемпіон України, що представляв Україну в єврокубках, з гравцями національної збірної.

Як я говорив, коли представляв Юрія Вільйовича перед гравцями Звягеля: "Цей тренер був би корисний в будь-якому клубі Прем‘єр-ліги". Хоч нам сьогодні сумно через таку велику втрату для нашого клубу, але ми раді за Максимова, за новий виклик в його багатій тренерській кар‘єрі. Я впевнений, що він зробить дніпровський клуб сильнішим.

Від імені команди дякую Юрію Максимову за якісну роботу і безцінний вклад в розвиток звягельського футболу. Завдяки Миколі Іщенку гравці Звягеля завжди перебували в хорошій формі, завдяки Сергію Реві — знали, що робити на полі в кожній ігровій ситуації, а Микола Медін удосконалив навички наших воротарів грати в сучасний комбінаційний футбол. Дякуємо та вболіватимемо за вас!" — сказав президент Звягеля Дмитро Костюк.

В останньому матчі Звягель під керівництвом Максимова не зміг обіграти лідера чемпіонату – ЮКСУ – матч закінчився з рахунком 1:1.

Раніше сам Максимов прокоментував своє майбутнє призначення у Дніпрі-1.