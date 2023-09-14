Україна

Даниїл Алефіренко розповів про старт команди у чемпіонаті.

Нападник луганської Зорі Даниїл Алефіренко прокоментував старт команди в українській Прем'єр-лізі, а також розповів про минулі матчі в єврокубках та завдання на сезон.

"У нас була не така вже й велика пауза, тому залишився в Києві, сходив у зал, проводив звичайні будні. Зазвичай, коли маю вихідні, віддаю перевагу повному відпочинку від футболу, щоб освіжити голову, тому не дивився майже ніяких матчів. Але мені подобається як грає зараз збірна Англії і я дуже радий, що наша збірна України, провела з ними такий гідний матч!

На старті сезону було мало футболістів, тому що багато хто отримав травми, відтак не зміг зробити те, що задумано на зборах. Через це десь на початку чемпіонату нас не вистачало фізично.

Матчі проти Славії? Мій висновок у тому, що грати можна і потрібно з будь-якою командою, зараз такий футбол, що всі команди сильні, немає слабких, тому треба виходити на футбольне поле і показати що ти вмієш!

Безумовно, без Назарія Русина стало важче, але в нас теж є багато кваліфікованих футболістів, які можуть гідно виступати на цій позиції. Назарію я побажав удачі і я дуже радий, що він поїхав виступати на такому високому рівні.

Металіст 1925 — хороша команда, вони мають багато швидких футболістів і грають у цікавий футбол. З сильних сторін можу виділити, що команда збалансована і там багато хороших футболістів, як і молодих, так і досвідчених.

По-перше, хочу допомогти команді зайняти місце якомога вище у турнірній таблиці УПЛ, а також у Лізі конференцій. По-друге, забити і віддати якнайбільше гольових передач", - наводить слова Алефіренка прес-служба УПЛ.

Нагадаємо, матч Металіст 1925 — Зоря відбудеться завтра, 15 вересня, о 18:30 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.