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Юрій Максимов дав перше інтерв'ю клубній прес-службі дніпрян.

Головний тренер Дніпра-1 Юрій Максимов прокоментував своє призначення на посаду наставника дніпрян.

"Тут сильна команда, яка вже встигла зробити собі ім’я. Плюс дуже важливий для мене фактор міста, де колись грав. Користуючись нагодою, хочу подякувати керівництву мого попереднього клубу, що поставилися з розумінням.

Усі гравці – футбольні хлопці, професіонали. Так, останні результати були негативні, але життя триває, і не можна опускати руки. Усе попереду!

Найголовніше – дисципліна. Хлопці мають розуміти, що вони отримують гроші за улюблену працю, отже мають виходити та виконувати вимоги.

Зараз найголовніше – побачити, як тренується хлопці у психологічному плані, їхні емоції. А потім будемо будувати план на гру з Колосом", - наводить слова Максимова прес-служба клубу.

Після чотирьох ігор Дніпро-1 набрав п'ять очок та посідає 11 місце у турнірній таблиці УПЛ. Свій наступний матч дніпряни проведуть проти Колоса. Гра відбудеться 17 вересня о 15:00 за київським часом.