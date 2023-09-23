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Вінгер киян поділився своїми думками після гри з дебютантом УПЛ.

Півзахисник київського Динамо Назар Волошин прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти ЛНЗ (4:2), у якому він відзначився голом.

"Ми не очікували, що виникне такий момент, і в наші ворота призначать пенальті. На мій погляд, 11-метровий був призначений справедливо, принаймні так здалося з мого ракурсу. Одразу після того, як рахунок став рівним, пішли заміни. Я вийшов одночасно з Беніто. Вважаю, що ми добре вийшли, додали темпу атакам.

Заміни планувалася ще до пропущеного м’яча? Цього не знаю. Спершу нам просто сказали йти розминатися та бути готовими до виходу на поле, але не уточнили коли саме ми вийдемо. А вже після пенальті покликали.

Моменти були, просто чомусь не могли їх реалізувати. Напевно, не вистачало наполегливості. А потім заграли з ще більшим завзяттям – і все вийшло.

ЛНЗ — хороша, бойова команда, яка йде вперед, намагається грати у хороший футбол. Я особисто знаю Олексія Хобленка, грав з ним у Кривбасі, Івана Калюжного.

Гол — це результат напрацьованих дій? Караваєв віддав уперед на Буяльського, той продовжив на Беніто, а той викотив мені м’яч на порожні ворота. Все було вигадано на полі, трохи креативу від кожного. Моєю задачею було опинитися в потрібному місці.

Після матчу всі привітали Бражко з дебютним м’ячем, а Навіна Малиша – з довгоочікуваним дебютом у першій команді. Всі раді за них", - наводить слова Волошина прес-служба клубу.

Дивитися відео голів та огляд матчу ЛНЗ Черкаси — Динамо Київ ви можете на Football.ua.