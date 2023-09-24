Україна

Слова гравця Полісся після перемоги над Минаєм.

Захисник Полісся Артем Смоляков прокоментував перемогу над Минаєм (2:1), яка розпочалась з його голу.

"Дуже важка видалась гра. В першому таймі не все вдавалось В перерві зробили деякі тактичні зміни і другий тайм вийшов вже зовсім іншим.

Минай — це дуже дисциплінована команда, особливо в обороні. Але ми все ж змогли переламати хід зустрічі. Тому, все добре. Гол насправді дуже смішний вийшов. Тут, я більше дякую Аріелю. Він видав дуже майстерний пас, а моє діло було завершити", — розповів захисник Полісся.

Дивитися відео голів та огляд матчу Полісся — Минай ви можете на Football.ua.