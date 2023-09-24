Україна

Слова гравця Полісся після перемоги над Минаєм.

Півзахисник Полісся Еміль Мустафаєв прокоментував перемогу над Минаєм (2:1) в матчі УПЛ.

"Враження від результату матчу — чудові, слава Богу, що ми сьогодні перемогли. Цей матч вийшов достатньо тяжким для нас. На початку матчу ми домінували на полі, перші хвилин 20-25. Потім команда трохи просіла, бо хлопці трохи стомились.

Але ми дуже раді, що все ж перемогли сьогодні. Дякуємо вболівальникам за їх підтримку. Дуже раді. Перед виходом на поле тренери сказали мені більше брати гру на себе, просити передачі в напівзонах і більше бити по воротах", — сказав півзахисник Полісся.

Дивитися відео голів та огляд матчу Полісся — Минай ви можете на Football.ua.