Україна

Наставник "пивоварів" поділився своїми емоціями після гри з Динамо.

Головний тренер Оболоні Валерій Іващенко прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/8 фіналу Кубку України проти київського Динамо (1:0).

"Що тут коментувати — не щодня обігруєш Динамо. Це еліта українського футболу.

Сказав гравцям нашої команди перед матчем, що сьогодні вони можуть потрапити в історію, адже Оболонь ще ніколи не виходила до чвертьфіналу Кубка України. У підсумку хлопці вписали свої імена в історію, з чим я їх щойно привітав. І вони заслужили ці позитивні емоції.

Але вже з завтрашнього дня треба перемикатися на підготовку до матчів чемпіонату. Вітаю всіх, хто за нас сьогодні вболівав.

У першому таймі в нас теж було чимало моментів, які треба було реалізовувати. Але головне, що ми нарешті забили цей непростий, але важливий м’яч. Сподіваюся, це послужить нам імпульсом на наступні матчі. Завжди головне вірити в обрану стратегію, напрямок. І голи прийдуть. Моменти в нас є, не вистачає реалізації. Будемо над цим працювати.

Розмова у роздягальні з президентом Оболоні? Він усім пообіцяв пиво. Але якщо серйозно, президент клубу завжди допомагає команді, допомагає всім, чим може.

Після матчу підійшов один з уболівальників і сказав, що тепер черга за Шахтарем. Але хто попадеться далі, той попадеться. З будь-яким суперником треба грати. Якщо ми хочемо прагнути до позитивного результату, нам має бути все одно, з ким грати. Тим паче ми виступаємо в Прем’єр-лізі й повинні їй відповідати", — сказав Іващенко на післяматчевій прес-конференції.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Оболонь — Динамо.