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Геннадій Буткевич поділився своїми враженнями від матчу проти Дніпра-1.

Президент житомирського Полісся Геннадій Буткевич прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/8 фіналу Кубку України проти Дніпра-1.

"По-перше, хотів би привітати з перемогою тренерський штаб і всю команду, яка показала справжній кубковий характер і досягла історичного для Полісся успіху. Хочу, щоб у Житомирі було більше таких перемог. Вітаю усе місто та наших вболівальників.

Наша команда довела, що має потенціал боротися на рівних з усіма. Впевнений, що перемога над Дніпром-1 додасть команді впевненості і наснаги напередодні наступних надважливих матчів в чемпіонаті, на виїзді проти Колосу і в Житомирі з Динамо.

Полісся — Дніпро-1 1:1 ( 5:4 — пен.) Відео голів та огляд матчу

Цей жахливий епізод з травмою Олександра Назаренка не дозволив насолодитися перемогою сповна. Хочу публічно підтримати Сашу. Я і клуб докладемо всіх зусиль, аби він повернувся на поле якомога швидше і ще сильнішим.

Для мене найголовніший той факт, що в кожній грі команда бʼється до останньої секунди і це вже не один раз допомогло нам досягти переможних результатів, а вболівальникам мати привід для гордості. Попереду ще більші випробування, але я вірю в наших хлопців і в штаб Юрія Калітвінцева", - наводить слова Буткевича прес-служба клубу.

Раніше Football.ua проаналізував та підбив підсумки матчів 1/8 фіналу Кубку України.