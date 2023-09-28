Україна

Тренер харків'ян поділився своїми думками після гри з Ворсклою.

Виконувач обов'язків головного тренера харківського Металіста 1925 Едмар прокоментував поразку своєї команди у матчі 1/8 фіналу Кубку України проти полтавської Ворскли (0:3).

"До початку матчу, я казав, що наше завдання перемагати у кожній грі. У Кубку дали можливість зіграти гравцям, які мали менше ігрової практики. Був досить експериментальний состав... Ця поразка, дала нам певну інформацію. Можу лише привітати Ворсклу із виходом до наступного етапу.

Хоч і знали, що Ворсклі у суботу грати проти Шахтаря, ми не знали який буде у них склад, та які завдання стоять перед командою. Я вже казав, що я розраховую на всіх гравців, які є у нас, кожен із них важливий. Ми отримали інформацію, яку будемо мати на увазі у майбутньому.

Чому команда так мало рухалась? Скоріш за все, це через відсутність ігрової практики. Тому вам так здавалось на полі.

Звичайно, завжди хочеться підсилення. Коли є конкуренція в команді, вона стимулює покращення гри. Для тренерського штабу, ця гра була дуже інформативною. Будемо виправляти помилки і працювати далі", — наводить слова Едмара прес-служба клубу.

Раніше Football.ua проаналізував та підбив підсумки матчів 1/8 фіналу Кубку України.