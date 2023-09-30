Україна 30 вересня 2023, 15:32 Румунія відмовилася від проведення матчів з країною 404 Чергова "база" від європейських партнерів. Федерація футболу Румунії, FRF 30 вересня 2023, 15:32 Румунська федерація футболу зробила заяву щодо рішення УЄФА допустити збірні країни гній до 17 років до міжнародних змагань під своєю егідою. "Румунська федерація футболу вважає, що футбол і спорт загалом не можуть бути відокремлені від правових, інституційних та економічних цінностей, які перетворили Європу на простір миру, свободи та економічного процвітання. Отже, федерація вважає, що має бути солідарною з духом санкцій, підтверджених європейськими та національними інститутами і не проводитиме жодного офіційного чи товариського матчу зі збірною російської федерації", — йдеться у офіційній заяві Румунської федерації футболу. Це вже дев'ята федерація футболу європейських країн, яка вирішила бойкотувати дивне рішення УЄФА. Команди Румунія Україна Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте