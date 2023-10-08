До вашої уваги пряма трансляція матчу української Прем’єр-ліги-2023/24 між Кривбасом та Чорноморцем, який розпочнеться 8 жовтня о 17:00.
Гравці Кривбасу, ФК Кривбас
08 жовтня 2023, 15:00
У матчі десятого туру української Прем'єр-ліги між собою зіграють криворізький Кривбас та одеський Чорноморець.
Поєдинок пройде на стадіоні Гірник у Кривому Розі. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.
Головним арбітром матчу буде Денис Шурман, а за систему ВАР відповідатиме Максим Козиряцький.
Онлайн-трансляція:
Після дев'яти ігор Кривбас набрав 17 очок і посідає третє місце у турнірній таблиці УПЛ, а у Чорноморця 16 балів та четвертий рядок.