Україна

До вашої уваги пряма трансляція матчу української Прем’єр-ліги-2023/24 між Кривбасом та Чорноморцем, який розпочнеться 8 жовтня о 17:00.

У матчі десятого туру української Прем'єр-ліги між собою зіграють криворізький Кривбас та одеський Чорноморець.

Поєдинок пройде на стадіоні Гірник у Кривому Розі. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

Головним арбітром матчу буде Денис Шурман, а за систему ВАР відповідатиме Максим Козиряцький.

Онлайн-трансляція:

Після дев'яти ігор Кривбас набрав 17 очок і посідає третє місце у турнірній таблиці УПЛ, а у Чорноморця 16 балів та четвертий рядок.