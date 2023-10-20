Україна

Максима Задераку було визнано найкращим гравцем УПЛ за підсумками вересня.

Півзахисник Кривбасу Максим Задерака прокоментував своє визнання найкращим гравцем УПЛ за підсумками вересня, а також поділився своїми думками про майбутній матч проти Металіста 1925.

"Не слідкував за голосуванням. Дізнався від своїх друзів. Був приємно здивований. Хочу тільки подякувати своїм партнерам по команді. Це наша спільна заслуга. Відчуваю гордість за наш колектив, здорову робочу атмосферу і мікроклімат в команді.

З Металістом 1925 чекаю дуже важкого двобою. Гратимемо проти технічної команди, яка добре діє на м'ячі, в контроль. На мою думку Металіст 1925 за складом має бути серед числа клубів, що мають боротися за єврокубки. Потенціал у харків'ян шалений.

Пауза в чемпіонаті? Тренування, тренування і ще раз тренування. У суботу зіграли двосторонню гру. Отримали навантаження щоб бути в тонусі.

Суто в футбольному сенсі безумовно у Кривбасі є культурний обмін. Культура пасу, обробки м'яча, навики ведення умовного єдиноборства. Коли тренуєшся поруч з якісним легіонером, граєш проти нього в якихось ігрових вправах, в будь-якому випадку щось футбольне запозичуєш. Звичайно якщо прагнеш не зупинятися в розвитку, аналізувати все що поруч відбувається і розвиватися як професіонал. За футбольним полем є нормальна комунікація, обраних в команді не має. Здорова робоча атмосфера.

Захоплююсь в цьому житті трьома чарівними жінками – моєю мамою, дружиною і донькою. Вільний час, якого істотно бракує, намагаюсь більшою мірою приділяти близьким рідним людям. Під час зимових зборів трапляється більше вільного часу, тоді можна і фільм якісний переглянути, і книжку почитати, і музику послухати. В цьому сенсі я не цікавий для вас співрозмовник, адже якимось таким оригінальним хобі похизуватись не можу. Головне моє хобі і робота мають очікувану назву – футбол.

Гол з нульового кута у ворота Колоса? Доля імпровізації, доля везіння, зірки склалися і м'яч зайшов у ворота. Але це не відміняє того факту, що Кирило Фесюн фаховий голкіпер і в 9 з 10 подібних епізодів із подібним прострілом безумовно би впорався.

Хочеться продовжувати приносити користь команді. Хочу забити переможний у фіналі якогось титульного або трофейного матчу за участі Кривбасу", - наводить слова Задераки прес-служба УПЛ.

Після 10 турів Кривбас очолює турнірну таблицю УПЛ, набравши 20 очок, випереджаючи на один бал Полісся. Свій найближчий матч криворіжці проведуть проти Металіста 1925. Гра відбудеться сьогодні, 20 жовтня, о 19:00 за київським часом. Стежити за перебігом матчу можна буде на Football.ua.