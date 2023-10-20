Україна

Тренер готується до дебюту.

Виконувач обов’язків головного тренера Шахтаря Дарійо Срна розповів про перший матч на чолі клубу. Нагадаємо, в суботу "гірники" зіграють проти ЛНЗ.

"Я чесно кажу, поки мандражу немає. Я не обманюватиму – не люблю цього. Я думаю, він буде, але, знаєте, він буде, доки я не вийду на поле. Коли я вийду на поле – це моє, це всередині.

Повірте, коли я сиджу на трибуні чи на лавці, то в мене є мандраж. Чому? Бо грає моя улюблена команда. Навіть по телевізору в мене більше хвилювання, ніж на лавці чи на трибуні, бо я не там, я не поряд. Мій дебют...

Я знаю, що зроблю все заради перемоги. У нас, по-перше, після збірної завжди важкі ігри. А по-друге, ЛНЗ – команда, яка заряджена, як і всі команди, проти Шахтаря. Але 90% ігор у чемпіонаті України, за всієї поваги до суперників, залежать від Шахтаря. Це я говорю зараз, ще до гри: залежать від Шахтаря, попри всю повагу до ЛНЗ, Кривбаса, Ворскли, Олександрії. Вони всі дуже добрі, незручні команди, і з ними нелегко грати, але 90% залежить від Шахтаря. Якщо в нас хороший настрій, якщо є підхід, бажання, то все інше Шахтар має.

Тому я зроблю все, щоб вони вийшли на гру зарядженими, розслабленими, впевненими, і найголовніше, щоб вони знали, яка емблема в них на футболці. Якщо все, що я сказав, у нас буде на висоті, то буде перемога.



Я готовий до тиску. Як це пояснити: якщо в сім’ї хтось хворіє – застудився там, температура, то ви скажете першим, що поїдете до аптеки за ліками, щоб йому допомогти. Я відчуваю, що команда сьогодні не на своєму рівні.

Я хочу допомогти їм піднятися на їхній рівень, щоб вони посміхалися, щоб отримували задоволення, щоб гарні тренування були. Я не кажу, що до мене цього не було. Кожен тренер має свій підхід. І кожен тренер відповідає за свій підхід. Я маю інший підхід, де я даю, але я і вимагаю. Щоб було кохання, потрібні двоє. Якщо один іншого не любить, то тут кохання немає.

Як ви розумієте, фінальне рішення в клубі ухвалює президент, а під цим є я, є директор Палкін. І ми – одне ціле. Я гадаю, ви це помітили. І це є система, тож команда працює. Якщо ми не єдине ціле, то результату не буде. За будь-якого тренера, якщо команда не гратиме як одне ціле, то результату не буде.

Починається все від команди. Тому я спробую та даю 100 відсотків, що зроблю все, аби в суботу в них вийшло. Я не думаю про Барселону, я думаю про ЛНЗ", - цитує Срну офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, що Срна свого часу виступав за донецький Шахтар упродовж 15 років (2003 – 2018).