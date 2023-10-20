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Захисник "гірників" поділився своїми думками про Дарійо Срну.

Захисник донецького Шахтаря Дмитро Чигринський прокоментував призначення Дарійо Срни на посаду виконувача обов'язків головного тренера "гірників".

"По-перше, Дарійо – абсолютно не нова людина для нас. Він знає всіх команді, постійно перебуває у контакті з футболістами. Він тримає близьку відстань із гравцями, тому дуже добре знає наш психологічний стан. Насамперед відчувається, що всі працюють із позитивним настроєм.

Зміна тренера, як правило, не дуже приємний процес, але зараз психологічний підйом, тому я сподіваюся, що в такому настрої та дусі продовжуватимемо працювати.

Дарійо знає ДНК і філософію Шахтаря, якій вже років двадцять, тому ми працюємо в такому ж ключі. Він підтримує ідею швидкої гри з великою кількістю передач, щоб усі були активні та задіяні на полі. У принципі, це все знайоме. Кожен гравець, який приходить до Шахтаря, він відповідає таким критеріям, тому нічого нового — філософія всім відома. Не в останню чергу, саме через це команда зараз перебуває на психологічному підйомі.

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У такій атмосфері приємно працювати, але зараз ми на етапі підготовки до ігор. Коли розпочнуться матчі, буде важливим результат. Тому з таким настроєм потрібно продовжувати працювати і тренуватися, бо як ти тренуєшся, так і граєш на полі. Попереду на нас чекають важкі матчі, тому в жодному разі не можна втрачати такий настрій.

Легко не буде, починаючи із суботи, тому ми маємо зберегти цю позитивну енергію. За три тижні проведемо багато матчів, буде багато перельотів, але нам треба рухатись до своїх цілей.

Кожен у команді має почуватися лідером, кожен має брати ініціативу на себе. У важкі моменти кожен має робити свій внесок. Ми всі тут знаходимося, щоби допомагати один одному. Мета одна – щоб Шахтар перемагав і рухався до своїх цілей. Ми робимо одну спільну справу.

Матч із ЛНЗ? Ми готувалися і дивилися матчі. Це команда, яка грає у не дуже зручний футбол, грає закрито. Вони мають швидких гравців попереду і потрібно бути дуже уважним. Тим більше, що в такій ситуації у чемпіонаті, це як фінал для нас, тож варіантів немає. Максимальний настрій на гру та повна концентрація. Як ми зараз розпочнемо цей цикл, так і продовжимо, тож важливо розпочати з перемоги", — сказав Чигринський в інтерв'ю клубній прес-службі.

Після дев'яти ігор Шахтар набрав 18 очок та посідає третє місце у турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від Полісся на один бал, але "гірники" мають гру в запасі. Лідирує Кривбас, який має 20 очок після 10 зустрічей.

Свій наступний матч Шахтар проведе проти ЛНЗ. Гра відбудеться у суботу, 21 жовтня, о 17:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.