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Наставник "гірників" поділився своїми думками та емоціями після гри з Вікторією.

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич прокоментував перемогу своєї команди у 1/4 фіналу Кубку України проти Вікторії (3:0) із Першої ліги.

"У кубковому матчі найважливіше – виграти і пройти до наступного раунду. Це дуже важливо. Радію, що нам вдалося, привітав своїх футболістів, адже вони вклали багато енергії, зважаючи на те, як ми грали. Я дуже задоволений. Ми контролювали гру, володіли м’ячем більшість часу. Можливо, потрібно ще вдосконалювати деякі моменти, наприклад, завершення атак, але я задоволений тим, як ми грали, яку енергію показали. Усі хлопці заслуговують на похвалу.

Які настанови давав Сікану, коли він виходив на заміну? Такі, що зазвичай даю гравцям, коли вони виходять на заміну: як обирати позицію, що для цього слід зробити, деякі ігрові моменти, як використовувати зони. Це щодо атаки. А якщо говорити про оборону, чого потребували в той момент, то це його енергії та агресивності, ставлення до роботи, яке завжди на високому рівні. Сказав, що важливо бути на м’ячі, коли підключатися, коли гра потребує його присутності. Під час матчу говорив про атаку, як обрати кращу позицію, бути відкритим та створювати простір для інших. Маленькі деталі, які могли на той момент допомогти йому і всій команді. Підказки щодо позиціонування. Не скажу зараз цього дослівно.

Дебют у чемпіонаті України матчем з Динамо, яке тренує легендарний наставник Шахтаря Мірча Луческу? Я не думаю про такі речі. Я ставлюся з повагою до всіх тренерів, тому для мене тут немає великої різниці. Звісно, приділятиму увагу тому, як діє суперник. Це важлива гра, дербі, багато емоцій. Я розумію, що змагатимуся з досвідченим спеціалістом.

Я завжди думаю тільки про перший з наступних матчів, і він відбувся цього вечора. Я відчував, що ці футболісти будуть більш енергійними, бо ми зіграли достатньо важкий поєдинок з Барселоною. Для мене це нова команда, і я також хочу побачити, як деякі гравці виступають у серйозному офіційному матчі, щоб краще їх пізнати. Мені відомо, що ці футболісти мають певні якості.

Передусім увага завжди приділяється наступному матчу, тож маємо три дні, щоб підготуватися до зустрічі з Динамо, і побачимо, хто гратиме. Буде ротація чи ні – я не знаю, що люди думають про це, але для мене це означає, що фактично кожен у складі отримає свій шанс та можливість проявити себе. І я вважав, що сьогоднішня гра була гарною нагодою для цього, та перш за все дозвольте сказати, що я не недооцінюю суперника, а випускаю футболістів, щоб побачити їх у справжній грі. Тому що, як ви знаєте, було лише два тренування, не було достатньо часу, щоб підготуватися і краще їх вивчити. Для мене матч складає найкращу картину, тому так і зробив.

Зустріч з Динамо 2020 року із АЗ, коли я був тренером? Це був дивний час, період пандемії коронавірусу, на стадіоні не було глядачів. На жаль, зараз схожі обставини, і мені дуже прикро через це. Пам’ятаю, ми грали на великому стадіоні, здається, у центрі міста, і він був порожній. Була лише одна зустріч, бо тоді УЄФА вирішив, що треба проводити лише один матч, коли зазвичай ми граємо вдома і на виїзді. На жаль, ми тоді поступилися, але це те, що мені запам’яталося, спогадів не дуже багато.

Звісно, чимало речей змінилося: Динамо має багато нових футболістів, тренер не змінився, але склад інший. І я в іншому клубі. Тож немає жодного зв’язку з тим матчем. Пам’ятаю, що то була важка гра. Це все, нічого особливого.

Я завжди переглядаю багато ігор наступних суперників. Дружина пропонує подивитися фільм, але я відповідаю, що в мене немає часу на фільм, я маю дивитися гру. Я вивчав багато матчів суперників, це те, як я працюю, – я хочу знати все. Тож так, я бачив ігри Динамо, але вам нічого про це не скажу", - наводить слова Пушича прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Вікторія — Шахтар.