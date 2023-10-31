Україна

Крім них на нагороду претендують Різник та Сікан.

Донецький Шахтар у своєму Telegram-каналі оголосив імена футболістів, які претендують на звання найкращого гравця "гірників" за підсумками жовтня.

На нагороду претендують — воротар Дмитро Різник, захисник Ярослав Ракіцький, півзахисник Георгій Судаков та нападник Данило Сікан.

Проголосувати за одного з кандидатів можна у Telegram-каналі "гірників".

Минулого місяця Шахтар провів чотири матчі, в яких здобув три перемоги (одна в Лізі чемпіонів, одна в УПЛ та одна в Кубку України), а також один раз програв Барселоні (Ліга чемпіонів).

Нагадаємо, у своєму останньому матчі Шахтар здобув перемогу над Вікторією (3:0) та вийшов у півфінал Кубку України.