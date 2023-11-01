У перенесеному матчі п'ятого туру української Прем'єр-ліги львівський Рух на своєму полі прийме Дніпро-1.

Поєдинок пройде на стадіоні Арена Львів у Львові. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Рух — Дніпро-1. Напередодні

Головним арбітром матчу буде Дмитро Кривушкін, а за системою ВАР доглядатиме Юрій Іванов.

Онлайн-трансляція:

Після 11 ігор Дніпро-1 набрав 21 очок і посідає четверте місце у турнірній таблиці, випереджаючи Рух на один бал.