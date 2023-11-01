До вашої уваги пряма трансляція матчу української Прем’єр-ліги між Рухом та Дніпром-1, який розпочнеться 1 листопада о 13:00.
ФУТБОЛІСТИ ДНІПРА-1, СК Дніпро-1
01 листопада 2023, 12:24
У перенесеному матчі п'ятого туру української Прем'єр-ліги львівський Рух на своєму полі прийме Дніпро-1.
Поєдинок пройде на стадіоні Арена Львів у Львові. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.
Рух — Дніпро-1. Напередодні
Головним арбітром матчу буде Дмитро Кривушкін, а за системою ВАР доглядатиме Юрій Іванов.
Онлайн-трансляція:
Після 11 ігор Дніпро-1 набрав 21 очок і посідає четверте місце у турнірній таблиці, випереджаючи Рух на один бал.