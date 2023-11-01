Україна

Рух — Дніпро-1: відео онлайн-трансляція матчу УПЛ

До вашої уваги пряма трансляція матчу української Прем’єр-ліги між Рухом та Дніпром-1, який розпочнеться 1 листопада о 13:00.

ФУТБОЛІСТИ ДНІПРА-1, СК Дніпро-1