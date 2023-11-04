Україна

Румунський фахівець провів з киянами 118 поєдинків.

Вчора, 3 листопада, відбувся центральний матч 13 туру української Прем'єр-ліги, в якому київське Динамо мінімально поступилося донецькому Шахтарю (0:1).

Для головного тренера "біло-синіх" це був 690 матч на чолі українських клубів у всіх турнірах.

Під керівництвом 78-річного румуна кияни провели 118 поєдинків, а решту 572 матчів він очолював Шахтар.

На рахунку Луческу 432 матчі у чемпіонатах України, 169 – у єврокубках, 76 – у Кубку України та 13 у Суперкубку. Він здобув 458 перемог, 110 разів грав внічию та 122 рази програв. Різниця м'ячів – 1417:570.

Свій дебютний поєдинок Луческу провів 22 травня 2004 року на чолі "гірників" проти львівських Карпат (5:0).

Нагадаємо, після матчу з Шахтарем Луческу оголосив про свій вихід з Динамо та завершення тренерської кар'єри.