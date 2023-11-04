Україна

Легенда "біло-синіх" звернулася до своїх підопічних після призначення на посаду головного тренера киян.

Виконувач обов'язків головного тренера київського Динамо Олександр Шовковський звернувся до футболістів "біло-синіх" під час своєї презентації у якості нового наставника команди.

"За результат завжди відповідають головний тренер та його тренерський штаб, ви ж відповідаєте за якість своєї гри. І у вас є певний рівень гри, нижче якого ви не маєте права опускатися та прагнути його підвищувати.

Містер Луческу вкладав у вас свої сили, знання, досвід. А досяг він багато чого у своєму житті та карʼєрі. Тому я хочу, щоб ви ще раз подякували Містеру за виконану роботу", — наводить слова Шовковського прес-служба клубу.

Наразі Динамо набрало 16 очок після 10 ігор і посідає сьоме місце у турнірній таблиці УПЛ.