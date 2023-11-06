До вашої уваги пряма трансляція матчу української Прем’єр-ліги між Дніпром-1 та Олександрією, який розпочнеться 6 листопада о 17:00.
СК Дніпро-1
06 листопада 2023, 14:58
У матчі 13 туру української Прем'єр-ліги Дніпро-1 на своєму полі прийме Олександрію.
Поєдинок пройде на стадіоні Дніпро-Арена у Дніпрі. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.
Головним арбітром матчу буде Анастасія Романюк, а системою ВАР доглядатиме Денис Шурман.
Онлайн-трансляція:
Після 12 ігор Дніпро-1 набрав 24 очки і посідає четверте місце у турнірній таблиці УПЛ, а в Олександрії 10 балів та 14 рядок.