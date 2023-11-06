У матчі 13 туру української Прем'єр-ліги Дніпро-1 на своєму полі прийме Олександрію.

Поєдинок пройде на стадіоні Дніпро-Арена у Дніпрі. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

Головним арбітром матчу буде Анастасія Романюк, а системою ВАР доглядатиме Денис Шурман.

Онлайн-трансляція:

Після 12 ігор Дніпро-1 набрав 24 очки і посідає четверте місце у турнірній таблиці УПЛ, а в Олександрії 10 балів та 14 рядок.