Україна

Дніпро-1 — Олександрія: відео онлайн-трансляція матчу УПЛ

До вашої уваги пряма трансляція матчу української Прем’єр-ліги між Дніпром-1 та Олександрією, який розпочнеться 6 листопада о 17:00.

СК Дніпро-1