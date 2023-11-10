Дивний вчинок румунського фахівця, який лише нещодавно залишив київське Динамо.
МІРЧА ЛУЧЕСКУ, ФК ДИНАМО КИЇВ
10 листопада 2023, 09:50
Колишній головний тренер донецького Шахтаря та київського Динамо Мірча Луческу не встиг до пуття покинути Україну, як вже відзначився неоднозначним коментарем щодо продовження своєї тренерської кар'єри на території країни-терориста росії.
"Зараз я вдома, у Бухаресті. Хочу подякувати всім, хто допомагав мені. Вкрай складно грати у футбол без вболівальників, фінансової підтримки, спонсорів, реклами. Виступати лише молоддю з академії. У будь-якому разі я намагався зберегти футбол у своєму житті. Це найважливіше навіть у такій ситуації.
Нестримний. На прощання з Мірчею Луческу
Чи можна тепер побачити мене в росії? Пройшло зовсім небагато часу з того дня, як я пішов із клубу, через місяць ситуація з майбутнім стане зрозумілішою. Можу сказати, що я поважаю всі країни.
Сподіваюся, що скоро все закінчиться, в Україні гратимуть із вболівальниками, а росія повернеться до виступів у Європі. Загалом усе прийде в норму", — сказав Луческу в інтерв'ю російському виданню Спорт-Експрес.
Раніше Луческу заявив, що не мав контактів із жодними румунськими клубами.