Україна

Дивний вчинок румунського фахівця, який лише нещодавно залишив київське Динамо.

Колишній головний тренер донецького Шахтаря та київського Динамо Мірча Луческу не встиг до пуття покинути Україну, як вже відзначився неоднозначним коментарем щодо продовження своєї тренерської кар'єри на території країни-терориста росії.

"Зараз я вдома, у Бухаресті. Хочу подякувати всім, хто допомагав мені. Вкрай складно грати у футбол без вболівальників, фінансової підтримки, спонсорів, реклами. Виступати лише молоддю з академії. У будь-якому разі я намагався зберегти футбол у своєму житті. Це найважливіше навіть у такій ситуації.

Нестримний. На прощання з Мірчею Луческу

Чи можна тепер побачити мене в росії? Пройшло зовсім небагато часу з того дня, як я пішов із клубу, через місяць ситуація з майбутнім стане зрозумілішою. Можу сказати, що я поважаю всі країни.

Сподіваюся, що скоро все закінчиться, в Україні гратимуть із вболівальниками, а росія повернеться до виступів у Європі. Загалом усе прийде в норму", — сказав Луческу в інтерв'ю російському виданню Спорт-Експрес.

Раніше Луческу заявив, що не мав контактів із жодними румунськими клубами.