Україна

Ігор Суркіс ще раз подякував румунському фахівцю за виконану роботу в київському клубі.

Президент київського Динамо Ігор Суркіс ще раз прокоментував відставку головного тренера Мірчі Луческу, а також подякував румунському фахівцю за проведену роботу в стані "біло-синіх".

"Я дуже вдячний Мірчі Луческу за його роботу у Динамо. Справа навіть не в тому, що він двічі виводив команду до Ліги чемпіонів та вигравав трофеї, а у його професіоналізмі, досвіді та кроках з вдосконалення роботи клубної системи. Луческу не тільки досягав результатів, а й виховав багато талановитих гравців.

У Мірчі був повний кредит довіри, ми були готові чекати, поки він побудує нову команду, яку буде боротися за чемпіонство та успішно грати у єврокубках. Але це було його особисте рішення, то ж ми були змушені прийняти таку позицію головного тренера.

Сподіваюсь, що той досвід, який він передав гравцям та тренерському штабу, допоможе нам вийти на новий рівень", — наводить слова Суркіса прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що виконувачем обов'язків головного тренера Динамо став легендарний воротар "біло-синіх" Олександр Шовковський.