Україна

У клубі незадоволені таким рішенням.

У чотирнадцятому турі УПЛ Динамо на виїзді здолало Кривбас. Після гри виконуючий обов'язки головного тренера киян Олександр Шовковський не з'явився на післяматчеве флешінтерв'ю. У Кривбасі прокоментували цей епізод.

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"Футбольний клуб Кривбас здивований реакцією клубу Динамо Київ на ситуацію, яка склалась після матчу 14 туру УПЛ між нашими командами. Адже відмова тренера команди від післяматчевого флешінтерв’ю є прямим порушенням норми Регламенту змагань.

В статті 50 чітко зазначено, що проведення флешінтерв’ю для Офіційного мовника з головним тренером та футболістами, що брали участь у матчі, є обов’язковим для кожного клубу та має відбутися до початку пресконференції. Згідно нещодавніх змін у Законі України, організатор матчу виступає офіційним мовником.

Нам дуже прикро, що більше ніж 620 тисяч глядачів, які дивились цю гру, не почули коментар в.о. головного тренера Динамо Олександра Шовковського. Враховуючи, що в пункті 7 статті 50 вказано, що у разі неявки головного тренера або футболіста для зйомки флешінтерв’ю, до клубу застосовуються дисциплінарні санкції. Тому надалі нехай оцінку ситуації дають відповідні органи українського футболу", — заява на офіційному сайті Кривбаса.

На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Кривбас — Динамо.