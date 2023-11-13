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Захисник дніпрян поділився своїми думками після гри із Шахтарем.

Захисник Дніпра-1 Едуард Сарапій прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти донецького Шахтаря (3:1).

"Емоції класні. Забивати Шахтарю завжди приємно. Ну а ворота для мене дійсно фартові, так що буде здорово, якщо ми продовжимо тут грати і перемагати суперників, а мені буде вдаватися забивати голи.

Завдання у нас від матчу до матчу – перемагати кожного суперника і як можна вище фінішувати у турнірній таблиці.

Шахтар — Дніпро-1 1:3 Відео голів та огляд матчу УПЛ

У другому таймі гра нам давалася, ми контролювали м’яч, тому ми отримували чудові емоції, а ця перемога цілком заслужена.

Нас трішки зламав пропущенний гол, адже ми не очікували, що настільки швидко пропустимо, але зуміли реабілітуватися і показали свій характер", - наводить слова Сарапія прес-служба клубу.

Раніше Football.ua проаналізував та підбив підсумки минулого 14 туру УПЛ.