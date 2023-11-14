Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наставник збірної Італії розповів про підготовку команди.

Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті прокоментував підготовку своєї команди до вирішальних матчів відбору Євро-2024 проти Північної Македонії та України.

"Якщо говорити про склад, то давайте спочатку виграємо матч проти Північної Македонії, а потім думатимемо про зміни. Звичайно, зміни перед Україною будуть, адже ми зіграємо дві зустрічі за короткий період.

Кого я боюся більше – Північної Македонії чи України? Страх є, він з нами, він нікуди не зникає, але ми пройдемо все це разом. У матчі з Англією я побачив багато промінців світла, непроглядної темряви не було.

Зазвичай ми стираємо поразки з пам'яті, але в деяких відрізках тієї гри було багато хорошого, що ми маємо зберегти у наступних матчах", – наводить слова Спаллетті прес-служба Федерації футболу Італії.

Нагадаємо, Італія спочатку зіграє проти Північної Македонії (17 листопада), а згодом з Україною (20 листопада).

Раніше повідомлялося, що збірна України розпочала збір у Гданську.