Україна

Хавбек житомирського клубу поділився своїми думками після гри з Металістом 1925.

Півзахисник Полісся Василь Грицук прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Металіста 1925 (2:1).

"Я вважаю, що вся команда молодці. В нас був нелегкий період з кубковими матчами. Я думаю, що, можливо, хлопці не до кінця змогли набратись сил. Але в нас дуже гарна команда і ми граємо, перш за все, для вболівальників. Думаю, що всі взмозі. Не важливо, хто вийде. Важливо, щоб той, хто виходить, робив те, що від нього вимагатиметься.

Коли програєш, то можна шукати винуватців з усіх боків. Можна казати, що хтось комусь допомагав. Але хто виходить на поле, той повинен доводити, що він вміє. Хай Металіст сам між собою розбирається, це не наше питання. Наше питання — ми в цій грі перемогли", - наводить слова Грицука прес-служба клубу.

Раніше Football.ua проаналізував та підбив підсумки минулого 14 туру УПЛ.