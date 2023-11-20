Україна

До вашої уваги пряма трансляція товариського матчу між Рухом та Шахтарем, який розпочнеться 20 листопада о 14:00.

Сьогодні, 20 листопада, відбудеться товариський поєдинок, у якому зустрінуться дві команди української Прем'єр-ліги – львівський Рух та донецький Шахтар.

Команди вирішили провести спаринг під час міжнародної паузи, щоб підтримати форму та дати шанс проявити себе молодим гравцям, або тим, хто отримує мало ігрової практики в офіційних зустрічах.

Поєдинок відбудеться на клубній НТВ у Винниках. Стартовий свисток пролунає о 14:00 за київським часом.

Онлайн трансляція:

Після 12 ігор Шахтар набрав 24 очки і посідає четверте місце в турнірній таблиці УПЛ, а Рух має таку ж кількість балів на п'ятому рядку, але на дві гри зіграно більше.