Україна

Тренер висловився після гри з львів'янами.

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушича дав свій коментар щодо контрольної гри з Рухом (1:3) та розповів про підготовку до подальших офіційних матчів.

"По-перше, для мене було важливим провести цей матч, адже я хотів подивитися на інших гравців у дії, щоб краще розуміти їхні можливості.

По-друге, більшість футболістів потребують практики, ігрового часу. Гра є гра: було важко, було багато фолів, але ж це частина гри. Мусимо пристосовуватися.

Я вважаю, ми мали багато як гарних, так і поганих моментів. Не повинні пропускати три голи на такому рівні. Але, на жаль, це сталося, тому треба вчитися на помилках. Більшість футболістів, які виходили на поле, грали не так багато в сезоні, тому вибилися з певного ігрового ритму. У жодному разі нікого не звинувачую, це моменти навчання.

Сподобалась енергія команди. Хлопці зробили все можливе, наполегливо працювали, але виявилося, що цього було замало для перемоги. Дуже корисна для нас гра, багато чого побачили. Намагалися вкласти багато енергії.

Ми подарували суперникові два голи – усе просто. Звісно, це помилки, проте ми перемагаємо та програємо разом. Рудько – чудовий воротар, гарна людина. Він намагався дотримуватись усіх принципів, які ми прагнемо бачити в білд-апі. Звісно, іноді треба робити вибір, грати через короткі чи довгі передачі, але ми вчимося на цьому.

Я побачив, що команда докладала зусиль, намагалася реалізовувати наші принципи з м’ячем і без м’яча максимально продуктивно. Я радий, що ми провели цю гру. Зауважу, що суперник мав моменти, особливо в першому таймі, коли ми діяли дуже відкрито. Проте ми також створювали шанси в другому таймі й, можливо, у першому, наприклад епізод зі Шведом. Утім, не треба аналізувати матч із такої точки зору: для мене важливо побачити футболістів у грі й краще розуміти їхні можливості. Ось і все.

Справа геть не в результаті. Звісно, коли ми виходимо на поле, то прагнемо перемагати, але для мене найважливішим було подивитися на гравців, аби знати, на що я можу розраховувати, а над чим треба працювати.

Продовжуємо тренуватися щодня. У вівторок повернуться збірники, склад, що грав проти Руха, проведе відновлювальне заняття. У середу вже зберемося всі разом та почнемо готуватися до наступного поєдинку.

Ушкодження Егіналду? Так, адже це був дуже неприємний фол – ззаду, без наміру доторкнутися до м’яча. Це дуже небезпечно. На мою думку, тут мала бути червона картка. Той випадок був не першим, було багато таких. Мені це не сподобалося, через цей удар ззаду ми втратили одного гравця. Я хотів сказати судді, що так не можна вести гру. Егіналду травмований і вибув. Ми не знаємо, чи надовго", — цитує наставника офіційний сайт Шахтаря.