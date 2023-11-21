Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Італійський голкіпер напрочуд досить чесно поділився своїми думками про спірний епізод на останніх хвилинах зустрічі проти України.

Воротар збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма прокоментував спірний епізод із падінням Михайла Мудрика у штрафному "адзуррі" на останніх хвилинах зустрічі відбірного матчу Євро-2024 проти України (0:0).

"Цей результат, звичайно, був необхідний, і ми дуже раді, що його здобули. Це був важкий, складний матч. Це чудова команда, і ми знали, що нам доведеться постраждати, щоб привезти додому місце на чемпіонаті Європи.

Ми зробили це у кращому вигляді, вся команда була згуртованою та компактною, як і просив тренер. Це приносить нам величезну радість, бажання поїхати на Євро та стати його головними героями.

Ми маємо неймовірні можливості для зростання. Тренер дає нам дуже багато, він змушує нас працювати. Нам просто потрібно тренуватись і слухати його, і я впевнений, ми підемо дуже далеко.

Для мене велика честь представляти цю команду у якості капітана. Носити цю футболку – це честь, це привілей. Я сподіваюся завжди поважати це максимально, завжди віддаючи все. Весь італійський футбол на це заслуговує, наші вболівальники на це заслуговують. Я пишаюся цим.

Падіння Мудрика у нашому штрафному? У моменті на полі я не дуже добре розумів ситуацію. Потім, переглянувши відео, на мій погляд пенальті можна було б ставити. Добре, що так усе скінчилося. Зараз ми не думаємо про це, ми думаємо про те, щоб відсвяткувати та насолодитися цією вистражданою нічиєю з великою командою", — наводить слова Доннарумми TMW.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна — Італія.