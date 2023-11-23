Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

За три перепустки на турнір до Німеччини змагатимуться одразу 12 команд.

У Ньоні (Швейцарія) завершилась церемонія жеребкування раунду відбору плей-оф до чемпіонату Європи-2024, що влітку наступного року відбуватиметься в Німеччині.

У фінальній частині змагань залишаються вакантними лише три місця, які поміж собою розіграють найкращі команди з трьох дивізіонів Ліги націй УЄФА.

На шляху дивізіону A братимуть участь Польща, Уельс, Естонія та Фінляндія, від дивізіону B змагатимуться Україна, Ізраїль, Ісландія та Боснія і Герцеговина а дивізіон C представлятимуть Люксембург, Греція, Грузія та Казахстан.

Відповідно до схеми проведення жеребкування, півфінальні пари для дивізіону C були заздалегідь відомі:

Грузія — Люксембург

Греція — Казахстан

Тому залишалось лише визначити, що переможець дуелі Грузія — Люксембург у фінальному протистоянні буде господарем поля.

У дивізіоні A тим часом утворились наступні пари команд:

Польща — Естонія

Уельс — Фінляндія

Тут переможець пари Уельс — Фінляндія гратиме на домашньому полі фінальний матч.

Що ж до дивізіону B, то з результатами жеребкування можна ознайомитись за цим посиланням.

Півфінальні матч заплановані на 21 березня, тоді як фінал у кожному з дивізіонів відбуватиметься 26 березня.