У Ньоні відбулась процедура жеребкування.
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23 листопада 2023, 13:15
У Ньоні (Швейцарія) відбулось жеребкування другого етапу відбору до Євро-2024 — плей-оф.
Збірна України, на жаль, не змогла відібратись до фінальної частини напряму, посівши третє місце в квінтеті з Англією, Італією, Північною Македонією та Мальтою в складі.
Однак "синьо-жовті" до цього посіли першу сходинку серед груп дивізіону B Ліги націй УЄФА, що дало їм право на другий шанс.
Отже, залишалось дізнатись нашого суперника за півфіналом плей-оф, яким могли стати Ізраїль, Боснія і Герцеговина.
У підсумку, команда Сергія Реброва зіграє проти Боснії і Герцеговини.
Переможець пари зіграє проти сильнішої команди серед Ізраїля та Ісландії, і при цьому буде в фінальному матчі господарем.
Півфінал відбудеться 21 березня 2024 року, фінал — 26 березня.