Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

У Ньоні відбулась процедура жеребкування.

У Ньоні (Швейцарія) відбулось жеребкування другого етапу відбору до Євро-2024 — плей-оф.

Збірна України, на жаль, не змогла відібратись до фінальної частини напряму, посівши третє місце в квінтеті з Англією, Італією, Північною Македонією та Мальтою в складі.

Однак "синьо-жовті" до цього посіли першу сходинку серед груп дивізіону B Ліги націй УЄФА, що дало їм право на другий шанс.

Отже, залишалось дізнатись нашого суперника за півфіналом плей-оф, яким могли стати Ізраїль, Боснія і Герцеговина.

У підсумку, команда Сергія Реброва зіграє проти Боснії і Герцеговини.

Переможець пари зіграє проти сильнішої команди серед Ізраїля та Ісландії, і при цьому буде в фінальному матчі господарем.

Півфінал відбудеться 21 березня 2024 року, фінал — 26 березня.