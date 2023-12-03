Україна

Наставник криворізької команди поділився своїми думками після гри з Олександрією.

Головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Олександрії (2:1).

"Стосовно гри скажу коротко: непоганий матч. Ми розуміли, що Олександрія знаходиться на такому місці, на якому не повинна перебувати. Команда у них дуже молода та амбітна, має швидких футболістів. Знали, що буде нелегко та говорив про це хлопцям. По грі: у нас було більше моментів, що у першому, що у другому таймах. Ми пропустили після кутового: відскок і мʼяч дуже добре ліг Шулянському на ногу.

Але я знав, що нічого страшного не сталось та сказав про це своїм хлопцям. Сказав, що ми повинні виходити, грати та ні в якому разі не губити наші золоті очки. Команда добре відреагувала на мої слова, вийшла та показала ще кращий футбол. Повністю переграли Олександрію, забили два важливі голи, які нам принесли перемогу. З чим і вітаю команду, клуб, всіх вболівальників і місто Кривий Ріг. Я побачив сьогодні багато класного футболу. Дуже радий, що Кривбас йде своїм шляхом. Й цей шлях ми вибрали разом з хлопцями. Хочу дійти туди, куди ми плануємо дійти. Але це ми побачимо у наступному році, коли закінчиться чемпіонат. Олександрії ж бажаю успіху та гарної підготовки взимку. У них молода команда, все у них буде добре.

Цей чемпіонат України непередбачуваний. Кожна команда може обіграти кожну. Це зайвий раз показала гра Полісся проти Вересу. А нам треба багато терпіння, аби витримати всі труднощі. Дуже розраховую, що нам це вдасться.

Чи може піти Дібанго? По-перше, це життя. По-друге, якщо хлопець переріс нашу команду і на нього буде великий попит, то чому б його не продати. Про фінансову складову повинна думати будь-яка команда. Я знаю нашого президента, він ніколи не відмовить у виділенні коштів, але я завжди хотів, щоб і команда нам допомагала та приносила якісь кошти для клубу.

Якщо Дібанго запропонують хороший європейський клуб. Й наш клуб та гравця влашують умови, то чому б ні. Я розумію, що буду про це жалкувати, якщо так станеться, але це життя. У такому випадку будемо награвати когось іншого. Життя покаже, як воно буде далі. Олександрія, наприклад, йде цим шляхом. Адже багато класних футболістів покинули команду. Тому їм зараз і важко. Їх президент повинен це розуміти. Команді потрібен час. Пішли Мірошніченко, Третьяков, Бабогло.

Ми зустрінемось з президентом після останнього матчу у цьому році та все обговоримо. Але він мені ніколи не відмовляв. Костянтин Караманіц дуже любить футбол, він амбітна людина. Він хоче великих перемог та досягнень. Радий, що доля нас звела разом. Тому що ми один одного завжди підтримуємо та мислимо однаково.

Коли побачимо у грі Бандейру? Поки нічого говорити не буду. Ще зарано. Ми чекаємо трансферний лист з Португалії, тому поки не можемо його заявити. Як тільки прийде офіційний документ від його попереднього клубу, одразу його зареєструємо. Чекаємо", - наводить слова Вернидуба прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Кривбас — Олександрія.