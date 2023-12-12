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Форвард "біло-синіх" поділився своїми думками після гри з Оболонню.

Нападник київського Динамо Владислав Ванат прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Оболоні (2:0), у якому він забив гол, реалізувавши пенальті.

"Емоції позитивні, перемогли. Крайня гра цього року, тож хотіли завершити його на позитивній ноті. І це в підсумку вдалося.

Як показує практика, коли в команді суперника вилучають гравця, то нам навпаки стає важче грати. Але нічого, перемогли, тож усі задоволені.

Добре, що забили після перерви. Щодо своїх моментів у першому таймі, то в одному епізоді добре зіграв воротар, а в іншому не влучив по мʼячу. Буває. Перед пенальті жодних думок не було. Протягом двох місяців я на тренуваннях бив пенальті в один кут, так що був упевнений, що забʼю.

Шовковський у якості повноцінного головного тренера? Відреагували позитивно, тому що в нас у колективі багато чого змінилося, і це радує як гравців, так і тренерів. Усі стали як одне ціле.

У відпустці буду вдома в Камʼянець-Подільському. Також планую на кілька днів зʼїздити до Буковелю — й додому повернуся", — наводить слова Ваната прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо — Оболонь.