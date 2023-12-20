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Андрій Недєлін прокоментував призначення головного тренера Металіста 1925.

Генеральний директор Металіста 1925 Андрій Недєлін прокоментував призначення Віктора Скрипника новим головним тренером харків'ян.

"Ставки зроблено – ставок більш немає. Головний трансфер на вхід під завісу року, що минає – підписання досвідченого Віктора Скрипника. Контракт – на 3 роки, кредит довіри – безмежний, повноваження делегуються найширші.

Щиро вірю у творчі ідеї нового тренерського штабу на чолі із Віктором Анатолійовичем. Німецька дисципліна, тактичний вишкіл, чітка внутрішньокомандна субординація, поставлена й структурована командна гра. Перелічувати усі переваги нашого нового головного тренера можна нескінченно.

У футболі результати та досягнення клубів, де працював Віктор Скрипник, говорять за себе краще, аніж вітальні промови, які б пафосні епітети при цьому не використовувались.

Амбіції нашого клубу та нового головного тренера збігаються в головному. Потрібно зростати, розвиватися і прагнути підкорювати нові, до цього недосяжні Металісту 1925 обрії.

Це не станеться за помахом чарівної палички, попереду копітка робота. Ідемо від місяця до місяця, від гри до гри. Жодних шарахань з боку в бік. Чітко розуміємо чого хочемо, і хто капітан на містку в цій захоплюючій трирічній подорожі. Нудно точно не буде.

Жодних зайвих слів. Ласкаво просимо до футбольної родини Металіста 1925, Вікторе Анатолійовичу. Усе тільки-но починається", — написав Недєлін на своїй сторінці у Facebook.

Після 17 турів Металіст 1925 набрав 15 очок і займає 12 місце в турнірній таблиці УПЛ.