Футболісти національної команди привітали вболівальників із новорічними святами.
УАФ
30 грудня 2023, 14:20
Прес-служба УАФ опублікувала відеоролик із новорічним привітанням від футболістів збірних України.
У ролику взяли участь Олександр Зінченко, Михайло Мудрик, Володимир Бражко, Віталій Миколенко, Артем Довбик, Єгор Ярмолюк, Георгій Судаков та Руслан Нещерет.
Футболісти привітали українських уболівальників із наступаючим Новим роком, побажавши найшвидшої перемоги над російським агресором.
Раніше стало відомо, де відбудеться матч відбору на Євро-2024 Боснія і Герцеговина — Україна.