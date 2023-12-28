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Football.ua визначить українського гравця року за власною версією.

Football.ua проводить передноворічний конкурс, метою якого є визначення найкращого українського гравця і тренера в 2023 році. Схема буде подібною, до конкурсу "Народний Золотий м’яч", який ми проводили в жовтні. Ми обрали 30 найкращих, за думкою редакції, українських футболістів 2023 року. 30 номінантів за алфавітом поділені на 3 групи. Голосування в кожній групі проходитиме рівно добу, згідно з календарем.

Гравці, що зайняли перші три місця з кожної групи виходять в півфінал. Натомість три перші місця в півфінальному голосуванні виходять в фінал, де і визначиться переможець.

Але, якщо у півфіналі один з номінантів набере 50% + 1 голос — він буде оголошений достроковим переможцем та стає Українським гравцем року.

Календар голосувань

25 грудня, 13:00 – 26 грудня, 13:00 – група І

26 грудня, 13:00 – 27 грудня, 13:00 – група ІІ

27 грудня, 13:00 – 28 грудня, 13:00 – група ІІІ

28 грудня, 13:00 – 29 грудня, 13:00 – півфінал

29 грудня, 13:00 – 30 грудня, 13:00 – український тренер року

30 грудня, 13:00 – 31 грудня, 13:00 — фінал.

За підсумками трьох голосувань у відповідних групах, до півфіналу вийшли наступні виконавці, які опинились у цьому матеріалі.

Отож, починаємо голосування у півфіналі!

Олександр Зінченко

Вік: 27

Клуб: Арсенал

Досягнення в 2023 році: срібний призер АПЛ 22/23, переможець Суперкубка Англії-2023

Результат голосування в групі І: 3 місце, 7,9%.

Зінченко — це одна з головних (якщо не головна) українська зірка, гравець, який упродовж кількох сезонів демонструє високий рівень в Англії та зумів упевнено закріпитися в Арсеналі.

Завжди хочеться перемагати у тих турнірах, у яких виступаєш, проте, зрештою, друге місце в АПЛ — теж значний результат. Також на рахунку українця перемога у Суперкубку Англії-2023.

І 2023 року українець міг виграти черговий чемпіонський титул, але вже у складі "канонірів". Проте лондонська команда вкрай невдала виступала наприкінці сезону, внаслідок чого Манчестер Сіті, колишня команда Зінченка, зуміла випередити Арсенал.

Крім того, Олександр — гравець стартового складу збірної України, і можна у 2023 році згадати його гол у ворота збірної Англії. Шкода, звісно, що за підсумками "синьо-жовті" не зуміли вийти на Євро-2024 безпосередньо, але буде ще шанс через кваліфікацію.

Ілля Забарний

Вік: 21

Клуб: Борнмут

Досягнення в 2023 році: став основним гравцем клуба АПЛ

Результат голосування в групі І: 2 місце, 9,2%.

Якщо після переходу з Динамо справи в Іллі Забарного йшли спочатку не найкращим чином: травми, які заважали йому регулярно грати, потім команда боролася за виживання і не сильно залучала українця, оскільки ставка робилася на досвідченіших виконавців, то в сезоні-2023/24 ситуація кардинально змінилася.

Українець провів на полі всі 17 поєдинків від свистка до свистка, і він єдиний гравець Борнмута, який виходив на поле в кожній грі в стартовому складі.

Забарний став основним гравцем представника англійської Прем'єр-ліги, і це вже великий успіх. Але головне на цьому не зупинятись. Українець може записати собі в актив 2023-й рік, і є поки що досить "сирі" чутки, що інтерес до захисника проявляє Тоттенгем.

І не варто забувати, що Ілля — основний захисник збірної України, крім усього іншого.

Артем Довбик

Вік: 26

Клуб: Дніпро-1/Жирона

Досягнення в 2023 році: срібний призер УПЛ-2022/23, кращий бомбардир УПЛ-2022/23, гол Барселоні, основний форвард і регулярний бомбардир лідера чемпіонату Іспанії

Результат голосування в групі І: 1 місце, 76,5%.

Вау, вау, просто вау! Інших слів немає. Артем Довбик — справжні відкриття 2023 року для Іспанії! Будемо відвертими, і для нас з вами було несподіванкою, що так швидко він почне забивати за Жирону та стане впевненим гравцем стартового складу.

Артем встиг провести 17 матчів, забити 11 голів і зробити 4 результативні передачі. Це відмінні цифри, і ось приклад для порівняння: у зірки Реала та потенційного володаря Золотого м'яча Джуда Беллінгема 13 голів та 2 асисти. За системою "гол+пас" Довбик нині ділить перше місце з англійцем!

У Жироні всі приємно шоковані виступами Артема, ймовірно, ніхто особливо не чекав, що українець проявить себе таким чином. Останнім часом його ціна зросла до 28 мільйонів євро за версією авторитетного порталу Transfermarkt.

Якщо Довбик збереже поточну форму, то у Жироні він навряд чи надовго затримається. Вже зараз з'являються чутки про інтерес з боку Інтера та особливо Атлетіко. Можна лише побажати удачі співвітчизнику та чекати від нього нових голів та асистів!

Олександр Піхальонок

Вік: 26

Клуб: Дніпро-1

Досягнення в 2023 році: срібний призер УПЛ-2022/23

Результат голосування в групі ІІ: 3 місце, 6,4%.

Піхальонок — незамінний гравець для Дніпра-1. Особливо після відходу з команди Артема Довбика. І Дніпро-1 мав реальні шанси на те, щоб виграти українську Прем'єр-ігу, проте кінцівка сезону-2022/23 була не найкращою, внаслідок чого клуб задовольнявся лише другим місцем, що теж непогано.

Можливо, Піхальонок заслужив більше можливостей проявити себе в національній команді, проте в 2023 році він провів лише 13 хвилин в офіційних іграх за "синьо-жовтих".

На жаль, Дніпро-1 вибув з єврокубків, провалив старт сезону-2023/24, але навряд чи в цьому можна звинувачувати Олександра, у якого 17 проведених ігор, 3 голи та 4 асисти. Насправді його внесок у гру Дніпра-1 значно вагоміший.

За версією порталу Transfermarkt, Олександр у 2023 році подорожчав з трьох мільйонів євро до п'яти.

Михайло Мудрик

Вік: 22

Клуб: Челсі

Досягнення в 2023 році: мінімальний, але прогрес

Результат голосування в групі ІІ: 2 місце, 9,3%

На жаль, на превеликий жаль справи у Мудрика в Челсі йдуть поки що не найкращим чином. Але й треба зазначити, що й самі "сині" знаходяться не в найкращій формі, хоча коли йдеться мова про нинішній Челсі, не до кінця зрозуміло, це "процес перебудови" чи реальний рівень клубу.

У першій половині року Мудрику і особливо не було чим похвалитися, окрім дебютного поєдинку проти Ліверпуля, коли Джеймсу Мілнеру на фланзі дісталося від українця.

На молодіжному Євро-2023 Михайло провів дві зустрічі, в яких записав на свій рахунок три асисти. Особливо добре справи пішли в нього у грі проти Франції, коли дублем відзначився Судаков із передач Мудрика.

Мудрику складно, проте хоч і невеликий, але прогрес є. Наприклад, він вивів Челсі до півфіналу Кубка англійської ліги, скориставшись помилкою Тріпп'єра у поєдинку з Ньюкаслом. Також він почав забивати в АПЛ. І хоч поки що лише два голи і два асисти, ми всі віримо, що це лише повільний початок і Михайло проявить себе ще.

Віталій Миколенко

Вік: 24

Клуб: Евертон

Досягнення в 2023 році: закріпився у основі Евертона

Результат голосування в групі ІІ: 1 місце, 74,1%

Евертон насилу зберіг прописку в АПЛ у сезоні-2022/23, а потім у новому сезоні Віталій Миколенко випав зі стартового складу. В українських вболівальників вже виникали підозри, що, можливо, наш гравець уже награвся в Англії, але не тут-то було!

Невдалі виступи флангових захисників Евертона, і українець практично одразу скористався своїм шансом та закріпився у стартовому складі. Але і це буде м'яко сказано. Можна сказати, що Віталій став одним із лідерів Евертона!

Можна згадати його два голи у двох матчах поспіль, вдалий виступ проти Челсі та інші зустрічі, де він проявив свої вміння на найвищому рівні. Залишається лише сподіватися, що Миколенко збереже поточну форму і на 2024 рік.

Згідно з порталом Transfermarkt, ціна Миколенка за 2023 рік зросла на шість мільйонів євро — до 28.