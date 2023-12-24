Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Визначились з місцем проведення поєдинку.

Півфінальний матч плей-оф Ліги націй (Шлях В), який є відбором Євро-2024, Боснія і Герцеговина — Україна відбудеться 21 березня 2024 року в місті Зениця на стадіоні Біліно Поле (початок — о 21:45 за київським часом). Про це інформує офіційний сайт УАФ.

26 березня відбудеться фінал, у якому переможець пари Боснія і Герцеговина – Україна прийме команду іншого півфіналу між збірними Ізраїлю та Ісландії.

Таким чином, суперником команди Сергія Реброва стане збірна Ізраїлю чи Ісландії. Якщо "синьо-жовті" не пройдуть балканців, то 26 березня прийматимуть команду, що програє в паралельній парі, у контрольному матчі.

Переможець плей-оф отримає путівку на Євро-2024, що пройде у Німеччині з 14 червня по 14 липня.

Якщо Україна зможе подолати плей-оф, то у груповому етапі Євро-2024 зіграє проти Румунії, Словаччини та Бельгії.