Україна

Футболіст прокоментував своє повернення в криворізький клуб.

Другий зимовий новачок криворізького Кривбасу, півзахисник Артур Микитишин дав перше інтервʼю після повернення до "червоно-білих".

"Емоції тільки найприємніші та позитивні. Я радий повернутись до Кривбасу. Туди, де, можна сказати, я розпочав свою професійну карʼєру. Щасливий знову бути частиною червоно-білої родини. Дуже вдячний Кривбасу за те, що повірили у мене вдруге. Зі своєї сторони зроблю усе, щоб віддячити клубу хорошим футболом.

Юрій Миколайович довіряє мені, а я йому. Мені приємно працювати під керівництвом висококваліфікованого спеціаліста.

Чому в першій частині сезону зіграв небагато? В Олександрії у мене була травма, я пропустив багато часу. Зараз вже набираю свою оптимальну фізичну форму, далі буде тільки краще. Сподіваюсь, зможу допомогти Кривбасу завершити цей сезон вдало", - цитує півзахисника офіційний сайт Кривбасу.