Україна

Андрій П'ятов оцінив тренувальні збори "гірників" у Туреччині.

Тренер донецького Шахтаря Андрій Пятов прокоментував кадрову ситуацію з воротарями у розташуванні "гірників", а також поділився своїми думками про гру проти Пюніка (2:0).

"На жаль один наш голкіпер отримав серйозну травму і вибув на доволі тривалий період. Ми з Раймондом їздили до наших молодих воротарів U-19 і плануємо розглядати усіх, але візьмемо одного хлопця. Далі ж будемо залучати до першої команди молодих воротарів, нехай себе проявляють, це для них шанс.

Бігаємо з м’ячем, як і основна команда. У воротарів також гра з м’ячем, фізичні вправи теж з м’ячем, десь навантаження йде більше, а десь навпаки менше. Я люблю різноманітність у праці, тому намагаюся дати це воротарям, а Раймонд в свою чергу доповнює.

Ще рано щось оцінювати, зіграли на нуль, так це добре. Але я не дивлюсь на рахунок, для мене головне – це дії воротаря. Як ногами, так і читання гри та прийняття правильних рішень за секунду, оце найголовніше", — наводить слова Пятова прес-служба клубу.

Раніше Пятов розповів про роботу воротарського відділу Шахтаря.